محافظ الشرقية: حملات رقابية على المجازر ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعدادا لعيد الأضحى

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية، وتكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة والأسواق، تزامنا مع مبادرة "العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية"، وذلك لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري أعمال الفحص الشامل لجاهزية المجازر الفنية والتشغيلية، والتأكد من تواجد الأطباء البيطريين للإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على الماشية قبل وبعد الذبح.

كما تم تنفيذ حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على شوادر ومحلات بيع اللحوم، للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتزام أصحاب المحلات بجميع الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد المحافظ تفعيل الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، خاصة في حالات الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مشددا على ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بشكل فوري، حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأشار إلى أن مبادرة "العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية" تستهدف حماية صحة المواطنين وسلامتهم باعتبارها أولوية قصوى للجهاز التنفيذي، مع استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية.