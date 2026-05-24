رفعت المديريات الخدمية والأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتكثيف الحملات الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، وانعقاد غرفة عمليات رئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بغرف عمليات فرعية بكل مركز ومدينة تعمل على مدى اليوم للمتابعة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

ووجه اللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات ومستوى النظافة والإنارة بالميادين العامة بكل المراكز والمدن.

وشدد حسب الله، على ضرورة صيانة وتجميل الحدائق العامة والمتنزهات والتأكد من تجهيزها لاستقبال المواطنين.

ورفع قطاع الصحة، درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والوقائيين بجميع المستشفيات بالمحافظة ومراكز الإسعاف، وتواجد الأطقم الطبية والأدوية والأمصال، وتكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمحال العامة ومنافذ البيع للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة.

واستعدت مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى، بتنفيذ حملات للمرور على جميع المحال والمطاعم والتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة للاستهلاك الآدمي، بجانب التأكد من تجهيز جميع المجازر وفتحها للذبح وفق الضوابط والقوانين المنظمة لذلك، ومنع أي ذبح للأضاحي في الطرق أو خارج المجازر.

ونفذت مديرية التموين، حملات على المحال التجارية، لمتابعة توفير المواد التموينية والسلع والبضائع بالمجمعات الاستهلاكية والإشراف على انتظام العمل والإنتاج بالمخابز، ومتابعة توفير الوقود والزيوت بجميع محطات الوقود.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيها في غير الغرض المخصص له، وضبط 3 أطنان من الزيت والسكر التمويني، و2 طن من الدواجن والهياكل والسمن الصناعي منتهية الصلاحية، و172 كيلو من اللحوم البلدي المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و9 كيلو من الكبدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و709 عبوات من المشروبات والتوابل والزيوت العطرية الفاسدة في أحد محال العطارة والحلويات، و28 كيلو من المربى، و1058 قطعة من البسكويت والشوكولاتة والحلوى منتهية الصلاحية.

وخصصت مديرية الأوقاف، 108 ساحات لصلاة العيد في مراكز ومدن المحافظة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد وتخصيص مكان لهن للصلاة بالساحات.