طرح المطرب أبو، أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" بعنوان "ده وقتنا"، خصصها للاحتفال بالخريجين.

وروج "أبو" للأغنية قبل ساعات من طرحها، من خلال مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قال فيه إن يوسف نجل شقيقه تخرج من الدراسة العام الماضي، فيما تخرج هذا العام ياسين نجل شقيقته، إلا أنه خلال هذه المناسبتين لم يجد أغنية جديدة للاحتفال بالتخرج، لذا قرر طرح أغنية أهداها لكل الخريجين.

أغنية "ده وقتنا" من كلمات أبو ورمضان محمد، وألحان شادي حسن، وتوزيع فيصل فؤاد، وتقول كلماتها:

أنا بتخرج

لا بتهرج

إزاي الوقت ده عدى وفات

كانت رحلة تعبنا فرحنا

شوفنا فيها كتير حكايات

إحنا بنتخرج لأ بنهرج

إزاي الوقت ده عدى وفات

كانت رحلة تعبنا فرحنا شوفنا فيها كتير حكايات

سنة ورا سنة ما بينا

عشرة هنفتكرها

مهما بعدنا رحنا هنفضل أحنا أكيد إخواتك

وادينا يا دنيا جينا ناجحين رافعين إيدينا

اكتب يا تاريخ أسامينا الوقت ده وقتنا

وادينا يا دنيا جينا ناجحين رافعين إيدينا

يلا نعلي المزيكا ونغني كمان وكمان

سنة ورا سنة ما بيننا

مهما بعدنا روحنا هنفضل إحنا أكيد إخوات

وادينا يا دنيا جينا ناجحين رافعين إيدينا

اكتب يا تاريخ أسامينا الوقت ده وقتنا

الوقت ده وقتنا