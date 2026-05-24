ليونيل ميسي يدخل نادي المليارديرات رسميًا بثروة تتخطى المليار دولار

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المليارديرات العالمية وفقاً لتقرير نشرته وكالة “بلومبرغ”، بعدما تجاوزت ثروته حاجز المليار دولار.

وأوضح التقرير أن قائد إنتر ميامي جمع منذ عام 2007 نحو 700 مليون دولار من الرواتب والمكافآت والعقود التجارية، مما رفع صافي ثروته الإجمالية إلى أكثر من مليار دولار، ليصبح ثاني لاعب كرة قدم ينضم إلى القائمة بعد كريستيانو رونالدو.

وفي أحدث تصنيف لمجلة فوربس لمليارديرات الرياضيين، تضم القائمة مايكل جوردان (4.3 مليار دولار)، وماجيك جونسون (1.6 مليار دولار)، وليبرون جايمس (1.4 مليار دولار)، وتايغر وودز (1.5 مليار دولار)، وروجر فيدرر (1.1 مليار دولار).