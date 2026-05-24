الصين تعرب عن معارضتها لنشر أنظمة صاروخية أمريكية في اليابان

أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لنشر أنظمة صاروخية أمريكية متوسطة المدى في اليابان، قائلة إنها تهدد الأمن الإقليمي وتفاقم مخاطر المواجهة العسكرية وسباق التسلح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون، أمام مؤتمر صحفي، لدى سؤاله عن تقرير بأن الجيش الأمريكي يعتزم نشر منصة إطلاق صواريخ تايفون متوسطة المدى في جنوب غرب اليابان لإجراء مناورات مشتركة بين يونيو وسبتمبر، المقبلين "إن ذلك يضر بالسلام والاستقرار الإقليميين بجميع السبل"، حسب صحيفة جابان توداي اليوم الأحد.

وفي طوكيو، قالت وزارة الدفاع إنه سيتم حشد نظام تايفون ومنظومة صواريخ المدفعية عالية الحركية (هيمارس) في قاعدة كانويا الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في مقاطعة كاجوشيما، خلال التدريبات المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى ردع الصين.