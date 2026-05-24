الرئيس الإيراني: لم يتخذ أي قرار بدون تنسيق وإذن من المرشد الأعلى

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حكومة بلاده لم تتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبدون تنسيق وإذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، دعا بزشكيان، خلال اجتماع مع مديري هيئة الإذاعة الإيرانية، إلى دعم جميع المؤسسات والمنصات والتيارات للقرارات التي تتخذها الجهات الدبلوماسية؛ من أجل نقل صوت واحد ومتماسك من إيران إلى العالم.

وحذر من تقديم روايات متضاربة حول الاتفاق مع أمريكا، قائلًا: «إذا عملنا جميعًا معًا في إطار توجيهات المرشد الأعلى، وحافظنا على التلاحم الوطني، فلن يحقق الأعداء أهدافهم ضد الوطن».

وعلق على مقاطع تعيد نشرها بعض وسائل الإعلام للمرشد السابق علي خامنئي، وهو يتحدث عن المفاوضات، مستنكرًا اجتزائها بطريقة «تظهر النظام معارضًا لأي مفاوضات بشكل قاطع».

وأشار إلى أن المرشد السابق «لم يعارض قط المفاوضات القائمة على الاحترام، والمبنية على السلطة، وفي إطار المصالح الوطنية».

وفي وقت سابق، قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية ‌للأنباء، إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على ⁠إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد ‌أي ⁠إجراءات بشأن برنامجها النووي، قائلة إن الاتفاق المحتمل يخصص فترة مدتها ⁠30 يوما للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وفترة مدتها ⁠60 يوما للمحادثات النووية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم التفاوض «على جزء كبير» من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ‌الاتفاق الناشئ سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير. ولم يذكر ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك.