محافظ الدقهلية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خلال عيد الأضحى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تنفيذ خطة متكاملة للتأمين الطبي والوقائي طوال فترة العيد؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وكشف الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تشكيل غرفة أزمات وكوارث مركزية تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف الصحي والتعامل الفوري مع أي طوارئ، إلى جانب تشكيل لجان فرعية بجميع الإدارات الصحية والمستشفيات.

وأشار إلى الدفع بفرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات الطبية لدعم أقسام الطوارئ والاستجابة للحوادث والحالات الحرجة، مع رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وبنوك الدم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومضادات السموم وأكياس الدم.

وأضاف أن الخطة تشمل استمرار تقديم الخدمات الوقائية والرعاية الأساسية خلال الإجازة، وتشغيل 18 وحدة صحية و18 منفذًا لصرف الألبان المدعمة على مدار اليوم، بالإضافة إلى تخصيص 5 مراكز لفحص المقبلين على الزواج.

وتتضمن الخطة انتشار فرق المبادرات الرئاسية والعيادات المتنقلة بالميادين والأسواق وأماكن التجمعات، إلى جانب تكثيف الرقابة على المجازر والأسواق والحدائق ومراقبة جودة مياه الشرب، وتنفيذ حملات لمكافحة الحشرات وناقلات الأمراض بجميع مراكز المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع الفرق الطبية والإدارية في حالة انعقاد دائم لضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.