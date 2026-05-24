الصحة السعودية تفعّل 30 وحدة صحية في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

ذكرت وزارة الصحة السعودية أنها فعّلت 30 وحدة صحية منها 26 وحدة صحية بمشعر مزدلفة و4 وحدات صحية موزعة على امتداد الجمرات والحرم، خدمةً لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ؛ بهدف تعزيز التغطية الصحية، وتسريع الوصول للخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - أن ذلك يأتي ضمن جهود المنظومة الصحية لتقديم رعاية صحية متكاملة لضيوف الرحمن، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية أن الوحدات الصحية تقدم خدمات علاجية للحجاج تشمل التعامل مع حالات ضربات الشمس، والإجهاد الحراري والبدني، والإصابات الجلدية والتسلخات، إلى جانب نوبات الربو والإغماء، والتعامل مع لدغات ولسعات الزواحف، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الصحية.

يذكر أن المنظومة الصحية سخّرت أكثر من 3000 مركبة وآلية إسعافية متنوعة، إلى جانب 11 طائرة للإسعاف الجوي، و526 نقطة انطلاق فوري للإسعاف، مدعومة بأكثر من 7700 كادر إسعاف ميداني، وذلك ضمن خطط الجاهزية الصحية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.

وفي السياق، سجّلت جهود التطوع الصحي خلال موسم حج 1447هـ حضورًا فاعلًا في دعم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بمشاركة أكثر من 4 آلاف متطوع ومتطوعة قدموا أكثر من 39 ألف ساعة تطوعية عبر 277 فرصة تطوعية في 15 مدينة حول المملكة، منذ بدء الموسم وحتى الآن.

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات تحول القطاع الصحي وبرامج رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين العمل التطوعي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة الحجاج الصحية خلال رحلتهم الإيمانية، وذلك بالاستفادة من الطاقات البشرية المعطاءة والمهتمة بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

كما تقدّم الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية خدماتها الصحية لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة، ضمن منظومة الخدمات الصحية المقدمة في موسم الحج، وبالتعاون مع القطاعات الصحية الأخرى.

وتنفذ الشئون الصحية خدماتها عبر مستشفى مشعر منى ومركز الإجهاد الحراري بمشعر عرفة، المجهزين بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم الرعاية العاجلة والتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة.

وتتضمن الخدمات الصحية أسرة للطوارئ والتنويم والإجهاد الحراري، ووحدات للإنعاش القلبي والرئوي، وغرف عزل للأمراض المعدية، إلى جانب عيادات الطب العام والأسنان، مدعومة بخدمات المختبر والأشعة والصيدلة.

كما وفّرت فرقًا إسعافية مزودة بسيارات إسعاف مجهزة للاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب كوادر طبية وتشغيلية تضم أطباء من مختلف التخصصات، وأخصائيي تمريض وعلاج تنفسي وخدمات طبية طارئة، وعددًا من التخصصات الفنية الأخرى؛ لخدمة المراجعين والمرضى من حجاج بيت الله الحرام.