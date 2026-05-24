شيخ الأزهر يستقبل وزير خارجية جزر القمر ويبحثان لتعزيز الدعم العلمي والدعوي

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، ملاي محمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جزر القمر؛ لبحث سبل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء جزر القمر.

وأكد الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بعلاقاته التاريخية مع جمهورية جزر القمر، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين من جزر القمر أسهموا بدور مهم في توطيد هذه العلاقات وتعزيزها.

وأوضح أن الأزهر يخصص ٤٠ منحة دراسية سنويًّا لأبناء جزر القمر للدراسة بمختلف التخصصات، كما يدرس بالأزهر الشريف حاليًّا ٧٣٥ طالبًا وطالبة من جزر القمر، مؤكدًا استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح الدراسية بما يلبي احتياجات هذا البلد المسلم، ويتناسب مع ظروفه واحتياجاته التعليمية والدعوية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية جزر القمر عن سعادته البالغة بلقاء الإمام الأكبر، وتقدير بلاده الكبير لدور فضيلته والأزهر الشريف في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، ودعم المسلمين حول العالم، وخاصة في القارة الأفريقية.

كما طلب من الإمام الأكبر زيادة عدد المنح الأزهرية المخصصة لأبناء جزر القمر، مؤكدًا أن الالتحاق بالأزهر يمثل حلمًا وشرفًا كبيرًا لأبناء بلاده.

وقال الوزير: «أنا خريج الأزهر الشريف، وقد التحقت بالأزهر منذ المرحلة الإعدادية حتى تخرجي في كلية اللغات والترجمة، وجئت اليوم إلى فضيلتكم على رأس وفد رسمي كامل من خريجي الأزهر الشريف بجمهورية جزر القمر؛ تقديرًا لفضل الأزهر علينا، واعتزازًا بما تعلمناه على أيدي علمائه الأجلاء، وخريجو الأزهر يحظون بمكانة كبيرة في مجتمعنا، ويتقلدون العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية في جزر القمر».

وضم الوفد الرسمي المرافق لوزير خارجية جزر القمر عددًا من خريجي الأزهر الشريف، هم: السفير عطاء أفندي، سفير جمهورية جزر القمر بالقاهرة، خريج كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والوزير عبد العزيز مدهوما، الوزير المفوض بالسفارة، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ونظار دحلان، السكرتير الأول بالسفارة، خريج كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، وعمر جمل الليل، الملحق الدبلوماسي بالسفارة، خريج كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.