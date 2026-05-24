قال اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إنهم بدأوا مبكرًا في تنفيذ الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية، مع رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية.

وأضاف عبر برنامج "تحت الشمس" مع الإعلامية ياسمين الخطيب، على قناة الشمس، اليوم الأحد، أن من أبرز الملفات التي ركزوا عليها خلال الفترة الماضية هو توفير السلع الأساسية واللحوم وضبط الأسواق، بالتنسيق المستمر مع مديرية التموين والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري، بما يشمل جميع المراكز والقرى على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى ضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الغذائية عبر منافذ البيع المختلفة، مع تشديد الرقابة على المخابز والأسواق ومحال الجزارة والثلاجات، لمنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتكار أو المغالاة في الأسعار.

وتابع أنه في إطار دعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم، تم توفير لحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو من الثروة الحيوانية بالمحافظة، ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن في الأسواق.

واستكمل أنه جرى تجهيز 26 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لاستقبال الأضاحي مجانًا طوال أيام عيد الأضحى، وتحت إشراف طبي وبيطري متكامل.

واستطرد أن 182 ساحة و3 إلاف و452 مسجدًا جُهزوا لاستقبال المصلين، مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها ورفع المخلفات والإشغالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالحدائق وأماكن التنزه والتجمعات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأردف أن درجة الاستعداد القصوى رُفعت بجميع المستشفيات، وهناك دعم لأقسام الطوارئ والاستقبال والرعايات المركزة، مع توفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية على مدار 24 ساعة، بجانب رفع حالة الاستعداد بمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتشكيل فرق طوارئ وتدخل سريع للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تطرأ خلال فترة العيد.