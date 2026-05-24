ثنائي هجومي في تشكيل الجيش الملكي أمام صن دوانز بنهائي إفريقيا

أعلن البرتغالي ألكسندر سانتوس، المدير الفني لنادي الجيش الملكي المغربي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين العاشرة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق ماميلودي صن داونز مباراة اليوم بأفضلية التفوق ذهابًا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا.

ويلعب الجيش الملكي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد رضا تكناوتي

خط الدفاع: أنس باش - مروان لوادني - فالو فورموس ميندي و أجوستو كارنيرو.

خط الوسط: محمد ربيع حريمات - خالد آيت أورخان - رضا سليم و أحمد حمودان.

الهجوم: يوسف الفحلي و عبد الفتاح حدراف.