ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم ستاروبيلسك إلى 21 قتيلا و42 مصابا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على سكن طلاب كلية في مدينة ستاروبيلسك بجمهورية لوغانسك الشعبية إلى 21 قتيلا و42 مصابا.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "تاس": "تم الانتهاء من أعمال البحث في ستاروبيلسك في موقع انهيار سكن طلاب كلية جامعة لوغانسك التربوية. تم انتشال جميع جثث القتلى من تحت الأنقاض".

وأضافت الوزارة أن الهجوم، الذي استهدف مبنى سكن الطلاب، أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 42 آخرين.

وكان الهجوم قد وقع ليلة الخميس-الجمعة الماضية، حيث استهدف طلاباً كانوا متواجدين داخل المبنى.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 39 آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 21 قتيلا و42 مصابا.



وأكدت موسكو أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت الهجوم الإرهابي على الكلية، مشددا على أن الهجوم كان متعمدا واستهدف مدنيين، بينهم أطفال.

أدان مجلس الأمن الدولي، في بيان له، الهجوم وطالب باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. كما دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد.

من جانبها، اتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية بـ"رعاية" نظام كييف، وقالت إن الهجوم "جريمة إرهابية" تم تمويلها وتوريد أسلحة لها من دول الغرب.