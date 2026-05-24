كييف تتعرض لهجوم روسي كبير بالصواريخ والمسيرات

شنت روسيا هجوما واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وفقا لتحذيرات أصدرتها القوات الجوية الأوكرانية على منصة تليجرام.

وحذر الجيش الأوكراني أيضا من هجوم روسي محتمل بصاروخ "أوريشنيك" الجديد متوسط المدى.

وأفادت صحيفة "كييف اندبندنت" بسماع "سلسلة من الانفجارات" في العاصمة في وقت مبكر من اليوم الأحد، كما أفاد شهود عيان على وسائل التواصل الاجتماعي بسماع دوي انفجارات.

ولم يتضح على الفور الحجم الكامل للهجوم الروسي وعواقبه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر مساء السبت من أن هجوما بصاروخ أوريشنيك بات متوقعا، وقال نقلا عن معلومات استخباراتية إن كييف معرضة للخطر أيضا.

وحذر زيلينسكي من هجوم روسي محتمل يتضمن أنواعاً مختلفة من الأسلحة وحث الناس على الاحتماء أثناء إنذارات الغارات الجوية.

ولايزال من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد استخدمت بالفعل صاروخ أوريشنيك متوسط المدى في الهجوم الذي وقع ليلا على كييف.

وقد استخدمت روسيا هذا الصاروخ الباليستي، الذي يتمتع بقدرة تدميرية عالية للغاية، مرتين من قبل في حربها ضد أوكرانيا - مرة بدون رؤوس حربية في مدينة دنيبرو الواقعة في الجنوب الشرقي، ومؤخرا في غرب أوكرانيا في يناير الماضي.