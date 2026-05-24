استقبل مطار صبيحة كوكجن الدولي بمدينة إسطنبول، أولى الرحلات المباشرة لشركة نسما للطيران القادمة من القاهرة، إيذانًا بافتتاح خط جوي جديد بين المدينتين، في خطوة تعكس تنامي حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين مصر وتركيا.

وحظيت الرحلة باستقبال رسمي واحتفالي من إدارة مطار صبيحة كوكجن الدولي، في مشهد يعكس أهمية الخط الجديد في دعم حركة النقل الجوي وتعزيز الربط المباشر بين السوقين المصري والتركي، سواء على مستوى قطاع الأعمال أو السياحة أو الحركة التجارية المتزايدة بين البلدين.

وحرصت الشركة على مشاركة ركاب الرحلة الافتتاحية أجواء المناسبة، من خلال تنظيم فعاليات خاصة بمنطقة إنهاء إجراءات السفر، تضمنت توزيع هدايا تذكارية وسحوبات على جوائز متنوعة شملت تذاكر سفر مجانية، في إطار جهود الشركة لتقديم تجربة سفر مميزة منذ اللحظات الأولى.

وعقب وصول الطائرة إلى مطار صبيحة كوكجن، جرى استقبالها بتقليد “تحية المياه” (Water Salute)، أحد أبرز الطقوس الاحتفالية المتعارف عليها عالميًا في قطاع الطيران لاستقبال الرحلات الافتتاحية، أعقب ذلك مراسم قص الشريط بحضور قائد الطائرة وطاقم الضيافة ومسؤولي الشركة والمطار، إلى جانب التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.