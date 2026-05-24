سبورتنج لشبونة يخسر كأس البرتغال أمام فريق درجة ثانية

فجّر تورينس، أحد أندية دوري الدرجة الثانية البرتغالي، مفاجأة كبرى بعدما انتزع لقب كأس البرتغال لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه المثير بنتيجة 2-1 على سبورتنج لشبونة حامل اللقب، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد.

وافتتح تورينس التسجيل مبكرًا عن طريق كيفن زوهي في الدقيقة الرابعة، لينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح سبورتنج لشبونة في إدراك التعادل عبر لويس خافيير سواريز عند الدقيقة 54، لتستمر النتيجة حتى نهاية الوقت الأصلي ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وخطف تورينس هدف الفوز القاتل في الدقيقة 113 من ركلة جزاء سجلها ستوبيرا، ليمنح فريقه أول لقب في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعد خسارته النهائي الوحيد السابق عام 1956.

ويستعد تورينس لخوض مواجهة فاصلة أمام أتلتيكو كاسا بيا يوم 28 مايو الجاري، من أجل الصعود إلى الدوري البرتغالي الممتاز.

في المقابل، تلقى سبورتنج لشبونة خسارته الـ14 في نهائي كأس البرتغال، رغم تتويجه بالبطولة 18 مرة، كان آخرها في نسخة 2025 التي شهدت فوزه بالثنائية المحلية.