وزير الخارجية الأمريكي: هناك تقدم كبير لكنه غير نهائي بشأن الملف الإيراني

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إن «هناك تقدمًا كبيرًا لكنه غير نهائي بشأن الملف الإيراني».

وأضاف روبيو في تصريحات أوردتها وكالة «رويترز»، أن «المزيد من الأخبار حول الوضع في إيران ربما تصدر اليوم».

وأشار إلى إحراز «بعض التقدم» خلال الساعات الـ48 الماضية، بشأن الخطوط العريضة التي ربما تحل أزمة مضيق هرمز.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي، أن الرئيس دونالد ترامب، ملتزم بمبدأ عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وفي وقت سابق، قالت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية ‌للأنباء، إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على ⁠إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع رفع واشنطن العقوبات عن النفط الإيراني خلال المفاوضات.

وأضافت الوكالة أن إيران لم تقبل بعد ‌أي ⁠إجراءات بشأن برنامجها النووي، قائلة إن الاتفاق المحتمل يخصص فترة مدتها ⁠30 يوما للإجراءات المتعلقة بمضيق هرمز وفترة مدتها ⁠60 يوما للمحادثات النووية.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تم التفاوض «على جزء كبير» من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ‌الاتفاق الناشئ سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير. ولم يذكر ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك.



