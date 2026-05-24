تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الاحد 24 مايو 2026 والتي جاءت كالتالي:

بنك مصر يحصل على 3 شهادات أيزو دولية لقطاعه القانوني ويتصدر مصر والشرق الأوسط وإفريقيا

نجح القطاع القانوني ببنك مصر في الاحتفاظ بشهادة الأيزو ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية حصريًا وللعام الثاني على التوالي، والممنوحة من قبل شركة SWTUV الرائدة عالميًا في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق، والمعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، محققاً بذلك حدثاً استثنائياً كونه القطاع القانوني الأول والوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي ينال هذا الاعتماد الدولي الحصري، بما يؤكد الالتزام المستمر بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



الدولار يهبط أمام الجنيه بما يصل لـ60 قرشًا ويسجل 52.27 جنيه ببنكي الأهلي ومصر

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بما يتراوح بين 18 و55 قرشًا، مقارنة بأسعاره بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



وزير العمل: فحص أوراق 4 لجان عمالية تمهيدا لاعتمادها

عقد وزير العمل حسن رداد، الأحد، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس "أونلاين" للجنة الدائمة المعنية بمتابعة وتيسير إجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية،وناقش رداد آليات تعزيز دور اللجنة في تلقي ودراسة الشكاوى والتحديات التي تواجه المنظمات النقابية العمالية والتعامل معها بفاعلية، وأعلن عن الانتهاء من فحص أوراق أربع لجان عمالية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



اللون الأخضر يسيطر على البورصة المصرية والكويتية فى أولى جلسات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026، وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.

خبراء: عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق الملاكي تعزز تنافسية القطاع وتهبط بالأسعار

اتفق عدد من العاملين بقطاع السيارات على أن عودة شركة النصر لصناعة السيارات إلى سوق إنتاج سيارات الركوب «الملاكي» مجددًا، ستسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلية، بما يدعم التنافسية ويدفع الأسعار إلى التراجع لصالح المستهلك النهائي.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



استنفار في بعثة السياحة استعدادا لتصعيد 41 ألف حاج إلى عرفات

أعلنت بعثة الحج السياحي المصرية، حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادًا لتصعيد حجاج شركات السياحة بدء من عصر غدٍ الاثنين إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم للحج، حيث يبلغ عدد حجاج السياحة هذا العام 40 ألفًا و672 حاجًا، يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي الحجاج المصريين بما يقارب 52% من إجمالي الحج المصري.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



تراجع واردات كوريا من النفط الخام من الشرق الأوسط بأكثر من 37% خلال أبريل

أظهرت بيانات، اليوم الأحد، أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت بأكثر من 37% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، وذلك في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



وزير البترول يشهد التوقيع على عقد المسح الجوي الشامل لثروات مصر التعدينية

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل للثروات المعدنية على مستوى الجمهورية، بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية، بالتعاون مع هيئة المواد النووية وشركة «درون تك».

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



منتدى مصر للتعدين منصة عالمية لجذب الاستثمارات التعدينية

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، من قلب منجم السكري للذهب أكبر صرح تعديني في مصر وأحد أبرز مناجم الذهب عالميًا، إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر الدولي للتعدين، برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يومي 28 و29 سبتمبر المقبل بالعاصمة الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد مشاركة دولية واسعة من كبرى شركات التعدين والمستثمرين العالميين، في ضوء الإصلاحات والتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التعدين المصري خلال الفترة الأخيرة.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



وزير التخطيط يبدأ زيارة لمحافظة المنوفية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات

في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة جهود توطين التنمية بالمحافظات وحوكمة الاستثمارات العامة، يبدأ أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة بمحافظة المنوفية، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



العربية للتصنيع تبحث مع الغرفة التجارية الفرنسية تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات

عقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مباحثات موسعة مع الأستاذ عماد السنباطي، رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي لجنة الصناعة بالغرفة برئاسة المهندس أحمد العصار، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الفرنسي وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار في مختلف المجالات الصناعية.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بـ6.6% خلال شهر مارس 2026

ارتفع الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بنسبة 6.6% ليبلغ 128.14 نقطة خلال شهر مارس 2026 (أولي)، مقابل 120.21 نقطة خلال شهر فبراير 2026 (نهائي)، وفقا للبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



المصرية للاتصالات WE وهواوي توقعان اتفاقية الإطلاق التجاري لخدمة FTTR لأول مرة في مصر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، بالتعاون مع شركة هواوي، عن إطلاق خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف (Fiber-to-the-Room) ، في خطوة تمثل نقلة نوعية تضمن للعملاء تجربة اتصال بالإنترنت عالي السرعة وتعزيز تغطية الشبكة اللاسلكية في كل طابق وغرفة في المنزل.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



مكتب المراجعة KPMG يتخارج من السوق المصري بعد شراكة امتدت لسنوات مع مكتب حازم حسن

كشف مستند، اطلعت عليه "الشروق"، أن المجلس العالمي في شركة المراجعة العالمية "كي بي إم جي" قرر التخارج من عدد من الأسواق حول العالم، من بينها مصر وبنجلاديش وباكستان.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



وزير التخطيط يناقش مع محافظ المنوفية الخطة الاستثمارية وجهود التنمية في مستهل زيارته للمحافظة

عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً موسعًا مع عمرو الغريب محافظ المنوفية، في مستهل زيارته للمحافظة، في إطار جهود الوزارة للمتابعة الميدانية لمشروعات التنمية بالمحافظة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وجهود تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء رؤية مصر 2030.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



رئيس العامة للاستثمار: توحيد المفاهيم والإجراءات بما يضمن حصول المستثمر على نفس مستوى الخدمة بكل أنحاء الجمهورية

افتتح محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لتطوير آليات العمل بمراكز خدمات المستثمرين، والتي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والتطوير بقطاع التطوير المؤسسي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار، وتنفيذًا لتوجيهات محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الهادفة إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب وتذليل التحديات أمام المستثمرين.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.



إيجي باص تواصل تشغيل رحلات الصعيد والبحر الأحمر بأتوبيسات حديثة

أعلنت شركة الصعيد للنقل والسياحة "إيجي باص"، التابعة لوزارة النقل، استمرار تشغيل رحلاتها إلى محافظات الصعيد ومدن البحر الأحمر، بداية من الغردقة وحتى حلايب وشلاتين، من خلال أسطول حديث من الأتوبيسات المجهزة لتقديم تجربة سفر أكثر راحة وأمانا للمواطنين.

للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.