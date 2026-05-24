محافظ القاهرة: مبادرة شارع الفن تستهدف تحويل شوارع العاصمة إلى مسارح مفتوحة

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن مبادرة شارع الفن تستهدف تحويل شوارع وميادين العاصمة إلى مسارح مفتوحة تحتضن المبدعين وتقدم محتوى فنيا راقيا ومجانيا للمواطنين بما يسهم فى الارتقاء بالذوق العام وإعادة إحياء الطابع الحضاري لوسط المدينة.

وقال محافظ القاهرة - في تصريحات أوردتها قناة "النيل" للأخبار الأحد -"إن المبادرة تتضمن فقرات مفتوحة مثل إلقاء الشعر والغناء وذلك من خلال تقديم الفنانين الشباب لأكاديمية الفنون للحصول على الموافقة".

وأضاف أن الفعاليات تقام أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة السادسة حتى التاسعة مساء، وفق جدول معلن عبر الصفحة الرسمية للمبادرة.

وأشار إلى أن الدولة تستثمر فى مجال السياحة، ذاكرا أن منطقة وسط البلد بها تردد سياحي ملحوظ خلال الأونة الأخيرة خاصة السياحة التجريبية.

وكان محافظ القاهرة قد شهد فعاليات جماهيرية لمبادرة شارع الفن بشارع الشريفين فى منطقة القاهرة الخديوية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى منذ عدة أيام وقام بزيارتها.

ولاقت الفعاليات إقبالا واسعا من الأسر والشباب والأطفال، إلى جانب عدد من الزائرين العرب والأجانب، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية والتفاعل مع الفقرات الفنية المتنوعة، التي شملت الموسيقى الحية وفنون الرسم والتشكيل، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الجماهيري.