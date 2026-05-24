زيزو: رحلت عن الزمالك لأنني شعرت أنني غير مرحب بي للبقاء

أكد أحمد مصطفى زيزو، نجم النادي الأهلي، أن والده هو من تولى مفاوضات التجديد مع نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، قبل الانتقال إلى الأهلي، مشددًا على أنه تلقى عروض كثيرة خارجيًا وداخليًا.

وقال أحمد مصطفى زيزو في تصريحات عبر «أون سبورت»: «والدي هو من تولى مسؤولية المفاوضات التجديد مع نادي الزمالك».

وأضاف: «حتى وقت قريب من نهاية الموسم كنت أفكر أني سأستمر مع الزمالك ولكن حينما تشعر أن المكان لا يريدك لن تستطيع أن تستمر».

وكشف: «لم أكن أعلم تطورات مفاوضات تجديد تعاقدي مع الزمالك في الفترة الأخيرة، وكانت هناك عروض خارجية وداخلية وصلت لوالدي ولم أكن على معرفة بها بشكل كامل».

وأوضح: «أي لاعب في مصر كان يتمنى أن يكون موجودًا في نادي كبير مثل الزمالك وبعدها يذهب للأهلي.. وكل ما بنيته وزرعته مع الزمالك أحصده الآن».

وتابع: «لا أنظر إلى الأموال بشكل أساسي، أها ننظر إلى المقابل المادي ولكن هناك أمور أخرى يجب التفكير بها».

وأتم: «أنا لاعب صغير في السن وفي مرحلة النضح وأعلى مستوى لي، وكان عندي أمم إفريقيا وكأس عالم أريد المشاركة فيهما ولذلك تفكر في أمور كثيرة بعيدة عن الأموال».