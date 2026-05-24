حسين عبد اللطيف يعلن تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

أعلن حسين عبد اللطيف، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة في المغرب، وذلك بعد ضمان تأهل المنتخب إلى كأس العالم في قطر بنهاية العام الحالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: محمد جمال – عادل علاء – ياسين تامر – محمد السيد (الديزل).

خط الوسط: أحمد بشير – عمر فودة -أدهم حسيب – أحمد صفوت – دنيال تامر.

خط الهجوم: خالد مختار.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من:

محمد عبيد، عبد الله عمرو، أمير حسن، سيف المهدي، محمد نور، عمر عبد الرحيم، زياد سعودي، سيف كريم، عبد العزيز خالد (إيفونا)، أمير أبو العز.