أمريكا تجري تدريبات عسكرية فوق العاصمة الفنزويلية

أجرى الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية فوق كراكاس أمس السبت، في أول مناورة عسكرية له في فنزويلا منذ أن ​هاجمت القوات الأمريكية العاصمة وأسرت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا ‌فلوريس في الثالث من ينايركانون الثاني.

وتقول السلطات الفنزويلية إن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.

وقالت الحكومة الفنزويلية إنها صرحت بهذه ​التدريبات، باعتبارها تدريبات إجلاء تحسبا لحالات طوارئ طبية أو ​كوارث محتملة. وشاركت فيها طائرتان من طراز إم في-22 ⁠بي أوسبري هبطتا بالقرب من السفارة الأمريكية وسفن دخلت المياه الفنزويلية ​في البحر الكاريبي.



ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية حتى الآن على طلب ​للتعليق.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تظل "ملتزمة بضمان تنفيذ" خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من ثلاث مراحل، "لا سيما تحقيق الاستقرار في فنزويلا".

وتوجه فرنسيس دونوفان، ​قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية ​في الأمريكتين، على متن إحدى طائرات أوسبري إلى كراكاس، حيث التقى بمسؤولين في ‌الحكومة ⁠المؤقتة.

دعمت إدارة ترامب حكومة ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس مادورو السابقة، التي أصدرت قوانين لفتح احتياطيات النفط الهائلة وموارد التعدين في فنزويلا أمام الولايات المتحدة.

وتحدثت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو أمام مئات ​المهاجرين الفنزويليين في ​تجمع حاشد في ⁠مدينة بنما أمس السبت، وتعهدت بمواصلة تنظيم الحركة.



وقالت "يقترب الوقت الذي سأعود فيه إلى بلدنا. ما هو ​قادم كبير، ما هو قادم سيكون هائلا".

وتحدثت ماتشادو، ​الحائزة ⁠على جائزة نوبل للسلام والتي سعت إلى كسب ود ترامب، إلى مؤيديها وقادة من جميع أنحاء العالم منذ أن فرت من فنزويلا ⁠في ديسمبر ​كانون الأول الماضي بعد شهور من ​العيش في الخفاء.

ويُنظر إلى حركتها المعارضة على نطاق واسع على أنها الفائز الشرعي في ​انتخابات عام 2024 التي اتُهم مادورو بتزويرها.