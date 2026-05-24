باكستان: قوات الأمن تقتل 11 من عناصر فتنة الخوارج في داتا خيل

قتلت قوات الأمن الباكستانية 11 شخصا ينتمون لمنظمة فتنة الخوارج في سلسلة من العمليات التي تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية في مناطق عامة في داتا خيل بمنطقة شمال وزيرستان خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة المشتركة بين القطاعات، الذراع الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية "بعد تبادل مكثف وعنيف لإطلاق النار، تم تحييد 11 من الخوارج ينتمون إلى جماعة فتنة الخوارج المدعومة من الهند".

وتابع البيان أنه تم أيضا "ضبط أسلحة وذخائر من الخوارج المدعومين من الهند الذين ظلوا متورطين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء اسوشيتد برس باكستان.

وجاء في البيان الصحفي: "تستمر عمليات التطهير للقضاء على الخوارج المتحصنين في هذه المناطق، حيث ستستمر حملة مكافحة الإرهاب المستمرة بواسطة قوات الأمن ووكالات إنفاذ القانون في باكستان بأقصى وتيرة للقضاء على خطر الإرهاب الذي يحظى برعاية ودعم من الخارج".