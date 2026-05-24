وفاة 28 شخصا على الأقل إثر انهيار منجم ذهب غير قانوني في أنجولا

لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم عندما انهار منجم ذهب يجري تشغيله بشكل غير قانوني في أنجولا، حسبما قالت الشرطة يوم السبت.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة في الدولة الواقعة جنوب غرب أفريقيا، فإن الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، دفنوا إثر انهيار أرضي في مقاطعة بينجو، شمال شرق العاصمة لواندا.

وأفادت التقارير بأن الحادث وقع في قرية كاناكاسالا، على بعد حوالي 60 كيلومترا خارج لواندا، وكان الضحايا ينقبون عن الذهب بشكل غير قانوني هناك عندما انهار المنجم، وأضاف التقرير أن 13 فرداً من عائلة واحدة كانوا من بين القتلى.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن أي ضحايا آخرين أو ناجين، ووفقا للحكومة الإقليمية، فإن هذا هو أول حادث مميت معروف مرتبط بالتعدين غير القانوني عن الذهب في المنطقة.