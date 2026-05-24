تسنيم: خلافات حول نقطتين أو ثلاث في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

أفاد مصدر مطلع لوكالة «تسنيم» للأنباء أن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مذكرة التفاهم المحتملة لا يزال قائماً، وأن المسألة لم تُحسم بعد بسبب عرقلة أمريكية.

وأشار إلى أن «إيران تُصرّ على تأمين حقوق شعبها»، مضيفًا: «أبلغنا الوسيط الباكستاني بهذه المسألة، وفي حال استمرار العرقلة الأمريكية، فلن يكون هناك أي إمكانية لإبرام مذكرة التفاهم».

وقال الرئيس الأمريكي، أمس السبت، إنه تم التفاوض «على جزء كبير» من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء نفت هذا الادعاء.

ونشر ترامب على منصة «تروث سوشيال» أن ‌الاتفاق الناشئ سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير. ولم يذكر ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك.

وكتب ترامب على المنصة: «يجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا».

لكن وكالة فارس الإيرانية أفادت في وقت مبكر من اليوم الأحد، بأن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة المضيق وأن تأكيد ترامب بشأن المضيق «لا يتسق مع الواقع».