أكملت وزارة الحج والعمرة السعودية، استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن استكمال هذه الاستعدادات يأتي ضمن منظومة متكاملة مع كافة الجهات المعنية، تهدف إلى تعزيز انسيابية تنقّل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما يحقق سلامتهم ويُيسّر أداءهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة.

وشملت أعمال الجاهزية تدريب أكثر من 30 ألف كادر من العاملين في موسم الحج على تشغيل الحلول الرقمية وإدارة العمليات الميدانية، بما يعزز كفاءة التنفيذ، ويدعم سرعة التعامل مع المتغيرات التشغيلية خلال الموسم.

كما تم تدريب أكثر من 600 عضو تفويج و5 آلاف قائد فوج على المنظومة الرقمية والمهام الميدانية المرتبطة بتنظيم حركة الحجاج في المشاعر المقدسة، وتنفيذ تجارب فرضية لقياس الجاهزية التشغيلية، واختبار كفاءة الإجراءات الميدانية، بالتنسيق والتكامل مع كل الجهات ذات العلاقة.

و"تعتمد خطط التفويج على منظومة تشغيلية مدعومة بالحلول الرقمية وقراءة البيانات اللحظية، بما يسهم في تنظيم حركة الحشود، ورفع كفاءة التنقل بين المشاعر، وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية في المواقع ذات الكثافة العالية"، وفق المصدر ذاته.

ومساء السبت، أفادت "واس" بأن المدينة المنورة ودعت ضيوف الرحمن المتجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج، فيما استقبلت الزوار الداخل القادمين من مختلف مناطق المملكة لقضاء إجازة عيد الأضحى في أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد النبوي.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو، ويستمر أداء المناسك 6 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

والجمعة، أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة، حسب قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع في مؤتمر صحفي.

وفي موسم الحج الماضي 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية.