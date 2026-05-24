مصدر إيراني لرويترز: إحالة مذكرة التفاهم إلى المرشد حال موافقة مجلس الأمن القومي عليها

قال مصدر إيراني كبير لوكالة «رويترز»، الأحد، إنه سيجرى إحالة مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة، إلى المرشد مجتبى خامنئي للموافقة النهائية، إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عليها.

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة عن مصدر كبير – لم تسمه – قوله إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف في تصريحات لـ«رويترز»، اليوم الأحد، أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة.

وأكمل المصدر: «سيجري تناول الملف النووي في مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي فهو ليس جزءا من الاتفاق الذي يجري العمل عليه حاليا. لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن شحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حكومة بلاده لم تتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبدون تنسيق وإذن من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس»، دعا بزشكيان، خلال اجتماع مع مديري هيئة الإذاعة الإيرانية، إلى دعم جميع المؤسسات والمنصات والتيارات للقرارات التي تتخذها الجهات الدبلوماسية؛ من أجل نقل صوت واحد ومتماسك من إيران إلى العالم.

وحذر من تقديم روايات متضاربة حول الاتفاق مع أمريكا، قائلًا: «إذا عملنا جميعًا معًا في إطار توجيهات المرشد الأعلى، وحافظنا على التلاحم الوطني، فلن يحقق الأعداء أهدافهم ضد الوطن».

وعلق على مقاطع تعيد نشرها بعض وسائل الإعلام للمرشد السابق علي خامنئي، وهو يتحدث عن المفاوضات، مستنكرًا اجتزائها بطريقة «تظهر النظام معارضًا لأي مفاوضات بشكل قاطع».

وأشار إلى أن المرشد السابق «لم يعارض قط المفاوضات القائمة على الاحترام، والمبنية على السلطة، وفي إطار المصالح الوطنية».