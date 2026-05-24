 بعد 7 أشهر فقط.. إقالة رافاييل بينيتيز من تدريب باناثينايكوس اليوناني - بوابة الشروق
الأحد 24 مايو 2026 10:35 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

بعد 7 أشهر فقط.. إقالة رافاييل بينيتيز من تدريب باناثينايكوس اليوناني

وكالات
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 10:24 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 10:24 ص

أعلن نادي ​باناثنايكوس​ اليوناني إقالة مدربه الإسباني ​رافاييل بينيتز​ من منصبه، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق.

ورغم أن المدرب الإسباني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005، قاد “الفريق الاخضر” إلى المركز الرابع في جدول الدوري اليوناني، وبلوغ نصف نهائي كأس اليونان، إضافة إلى الوصول للدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي هذا الموسم، إلا أن هذه النتائج لم تكن كافية لإرضاء إدارة النادي الأثيني.

ويعيش باناثينايكوس فترة صعبة على صعيد البطولات المحلية، إذ يعود آخر تتويج له بلقب الدوري اليوناني إلى 16 عاماً مضت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك