أعلن نادي ​باناثنايكوس​ اليوناني إقالة مدربه الإسباني ​رافاييل بينيتز​ من منصبه، وذلك بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه على رأس الجهاز الفني للفريق.

ورغم أن المدرب الإسباني، المتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2005، قاد “الفريق الاخضر” إلى المركز الرابع في جدول الدوري اليوناني، وبلوغ نصف نهائي كأس اليونان، إضافة إلى الوصول للدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي هذا الموسم، إلا أن هذه النتائج لم تكن كافية لإرضاء إدارة النادي الأثيني.

ويعيش باناثينايكوس فترة صعبة على صعيد البطولات المحلية، إذ يعود آخر تتويج له بلقب الدوري اليوناني إلى 16 عاماً مضت.