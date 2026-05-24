محافظ الغربية يتفقد المنازل المتضررة بقرية أبو صير في سمنود

تفقد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية، موقع المنازل المتضررة بقرية أبو صير التابعة لمركز سمنود، في إطار المتابعة الميدانية لتداعيات الموقف، والاطمئنان على الحالة العامة للأسر المتضررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بشكل فوري، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الجولة، استمع المحافظ، إلى مطالب الأهالي واحتياجاتهم على أرض الواقع، مؤكدًا أن المحافظة تحركت منذ اللحظة الأولى بشكل عاجل ومنسق بين كل الأجهزة التنفيذية، لتقديم الدعم الكامل للأسر المتضررة وتخفيف أي أعباء عنهم في أسرع وقت ممكن.

وأشار المحافظ، إلى توفير عدد من الوحدات السكنية بمساكن الراهبين كبديل آمن للأسر المتضررة، إلى جانب التنسيق الفوري مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات مالية عاجلة، فضلًا عن دراسة فتح حساب مخصص لتلقي التبرعات لدعم الأسر، بما يضمن سرعة توفير الاحتياجات ومساندتهم في تجاوز آثار الأزمة.

وكشف عن التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر بشكل منتظم، بما يضمن استمرار الدعم المعيشي وتلبية احتياجاتهم اليومية دون انقطاع.

وأكد أنه منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين، والتي شملت إخلاء عدد من المنازل المجاورة لحين التأكد من سلامتها الإنشائية، مع استمرار أعمال الفحص الفني من الجهات المختصة.

وشدد اللواء علاء عبد المعطي، خلال تواجده بين الأهالي على العمل على تلبية احتياجاتهم بشكل عملي وسريع، مؤكدًا أن الحلول المطروحة يجب أن تكون واقعية وتراعي احتياجات المواطنين على الأرض، بما يضمن شعورهم بالطمأنينة وسرعة إنهاء تداعيات الأزمة.