رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية يدين بشدة الانفجار الذي وقع بالقرب من خط للسكك الحديدية

أدان رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية(البرلمان) سردار أياز صادق بشدة الانفجار الذي وقع بالقرب من تقاطع سكة حديد تشامان، في جنوب غرب باكستان، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأعرب صادق اليوم الأحد عن حزنه الشديد وأسفه العميق إزاء الحادث، متقدما بخالص تعازيه ومواساته للأسر المكلومة، كما نقل أعمق مشاعر التعاطف إلى أهالي الضحايا، مؤكدا تضامنه الكامل معهم في هذه الأوقات العصيبة، ومشددا على أن الأمة بأكملها تقف صفا واحدا مع المتضررين من هذه المأساة المفجعة، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان .

وقال رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية "إن استهداف المدنيين الأبرياء هو عمل مخز وجبان يتنافى تماما مع المبادئ الإنسانية وتعاليم كافة الأديان".

وأعاد صادق التأكيد على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة لن تقوض عزيمة الأمة، التي تظل ملتزمة بثبات بتحقيق السلام والاستقرار، والاجتثاث الكامل للإرهاب من البلاد.