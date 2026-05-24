هبطت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية ليقترب من 52 جنيها، خلال تعاملات اليوم الأحد – أولى تعاملات الأسبوع الجاري- بقمية تتراوح بين 45 و63 قرشا، مقارنة بأسعاره فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى، بقيمة 61 قرشا ليسجل 52.26 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، مقابل 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبط فى بنك مصر بقيمة 63 قرشا ليسجل 52.24 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، مقابل 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

انخفضت العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى بقيمة 62 قرشا ليسجل 52.20 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، مقابل 52.82 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار فى بنك قناة السويس بنحو 55 قرشا ليسجل 52.35 جنيه للشراء، و52.45 جنيه للبيع، مقابل 52.9 جنيه للشراء، و53 جنيهًا للبيع.

وهبط الدولار فى بنك الاسكندرية بنحو 62 قرشا ليسجل 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، مقابل 52.87 جنيه للشراء، و52.97 جنيه للبيع.



كما تراجع سعر الدولار فى بنك البركة، بنحو 45 قرشا ليسجل 52.25 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، مقابل 52.8 جنيه للشراء، و52.9 جنيه للبيع.

كما خسر سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى 18 قرشا ليسجل 52.75 جنيه للشراء، و52.85 جنيه للبيع، مقارنة بـ 52.93 جنيه للشراء، و53.03 جنيه للبيع.