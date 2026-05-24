تموين البحيرة يرفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

-ضخ أسطوانات البوتاجاز لتغطية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتوافر السلع الأساسية خلال أيام العيد.

وفي هذا السياق، وضعت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد هدية، وبالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، خطة عمل شاملة تستهدف تعزيز الرقابة التموينية، وكثفت الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع، بما يضمن الانضباط واستقرار الحالة التموينية، وذلك من خلال عدد من الإجراءات وهى:

-انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات داخل كل إدارة تموينية تعمل على مدار الساعة خلال فترة العيد، مع دعمها بالعناصر اللازمة لضمان سرعة الاستجابة.

-تواجد مفتشي التموين بمواقع العمل داخل شركات المطاحن لضمان انتظام التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.

-التأكد من إنتاج دقيق بنسبة استخراج 87.5% مطابق للمواصفات القياسية، مع سحب عينات دورية للتأكد من الجودة، ومتابعة أرصدة الدقيق بالمطاحن والمخابز لضمان توافرها.

-متابعة شوادر اللحوم على مستوى المحافظة للتأكد من توافر اللحوم بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة وتنافسية، مع استمرار عمل جميع الشوادر طوال أيام العيد دون توقف.

-تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال العامة والمخابز، للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المجازر الحكومية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، إلى جانب متابعة توافر السلع الأساسية ورصد أي نقص أو اختناقات والعمل على تدعيمها فورًا.

-التأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة انتظام تشغيل المخابز البلدية وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

-متابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بها، وتشديد الرقابة على مطاعم اللحوم والباعة الجائلين ومنافذ بيع المشروبات، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وسريان الشهادات.

-تعزيز ضخ أسطوانات البوتاجاز المنزلية لتغطية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، مع متابعة كميات السولار والبنزين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإمدادات حال وجود أي نقص، إلى جانب تكثيف الرقابة على محطات الوقود داخل نطاق كل إدارة تموينية لضمان انتظام الخدمة.

-وقف إجازات مفتشي التموين خلال فترة عيد الأضحى المبارك لضمان تنفيذ الخطة بكامل طاقتها وتحقيق أعلى معدلات الرقابة الميدانية.

وأكدت محافظ البحيرة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق لضمان انتظام الخدمات التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يعكس حرص الدولة على حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في الأسواق خلال موسم الأعياد.