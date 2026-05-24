اشتباكات في بوليفيا مع تحرك السلطات لإزالة حواجز طرق أقامتها النقابات العمالية والمتظاهرون

اندلعت اشتباكات في بوليفيا مع تحرك الشرطة والجيش لإزالة حواجز الطرق التي أقامتها النقابات العمالية والمتظاهرون في الأسابيع الأخيرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة "إل ديبر" اليومية، أن الضباط أطلقوا الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطرق المؤدية إلى لاباز. وألقى المتظاهرون الحجارة والمفرقعات النارية على الضباط والجنود.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يحتل عمال المناجم والمزارعون المحتجون وأنصار الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس الطرق المؤدية إلى لاباز، مقر الحكومة في البلاد. وأدت الاحتجاجات إلى نقص الغذاء والوقود والضروريات اليومية في المدينة.

وأزالت قوات الأمن اليوم الأحد حواجز الطرق للسماح بمرور الشاحنات والصهاريج. لكن بعد ذلك بوقت قصير، أقام المتظاهرون حواجز جديدة على الطرق ، وفقا لتقارير إعلامية.

وتم تنظيم الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسياسات الاقتصادية للرئيس رودريجو باز المنتمي لتيار يمين الوسط، والذي يتولى منصبه منذ نوفمبر، مما يضع نهاية لنحو عقدين من الحكومات اليسارية في بوليفيا.

وتعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات، مما أثار احتجاجات متكررة.

وقال باز في مقابلة تلفزيونية إنه يسعى للحوار مع الجماعات الاحتجاجية. "لكن كل شيء له حدوده."