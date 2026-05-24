ماريسكا يضع إنزو فيرنانديز على رادار مانشستر سيتي لخلافة برناردو سيلفا

دخل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز ضمن اهتمامات نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءً على توصية من المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، المرشح لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للإسباني جوارديولا.

ووفقًا لتقارير صحفية، يرى ماريسكا أن لاعب وسط تشيلسي يمثل الخيار المثالي لإعادة بناء خط الوسط، خاصة مع اقتراب البرتغالي برناردو سيلفا من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويرتبط إنزو فيرنانديز بعقد طويل الأمد مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2032، لكن مستقبله داخل “ستامفورد بريدج” بات محل تساؤلات في ظل تراجع مشاركاته خلال الفترة الماضية، إلى جانب الاضطرابات التي عاشها النادي هذا الموسم.

وأشارت التقارير إلى أن العلاقة القوية بين ماريسكا والنجم الأرجنتيني قد تلعب دورًا مهمًا في الصفقة المحتملة، بعدما تألق اللاعب تحت قيادة المدرب الإيطالي وساهم في تسجيل 15 هدفًا وصناعة 19 أخرى خلال 79 مباراة.

كما أوضحت المصادر أن إدارة تشيلسي لا تمانع فكرة بيع اللاعب حال وصول عرض مالي مناسب، رغم صعوبة استرداد القيمة الضخمة التي دفعتها للتعاقد معه، والتي تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، قد يكون لـ تشابي ألونسو، المرشح لتولي تدريب تشيلسي، دور حاسم في تحديد مستقبل إنزو فيرنانديز، خاصة بعد منحه صلاحيات واسعة فيما يخص ملف التعاقدات والراحلين استعدادًا للموسم الجديد.