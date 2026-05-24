وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات مع نظيره الهندي

يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار اليوم الأحد، حيث تتطلع الدولتان لعلاقات مستقرة، التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين من الزمن.

تأتي زيارة روبيو خلال فترة تدهور اقتصادي ودبلوماسي بين الولايات المتحدة والهند، والتي توترت بشكل كبير بسبب سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت الرسوم على العديد من الصادرات الهندية.

ووصل روبيو أمس السبت في أول زيارة رسمية له إلى الهند، قبل اجتماع مقرر بعد غد الثلاثاء مع نظرائه من الهند وأستراليا واليابان، وهم دول أعضاء في التحالف الاستراتيجي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المعروف باسم كواد.

وقال روبيو في نيودلهي "الهند هي حجر الزاوية لكيفية تقارب الولايات المتحدة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ وليس فقط من خلال كواد، لكن أيضا على الصعيد الثنائي".