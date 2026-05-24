نتنياهو يطلع الكابينت على محادثات واشنطن وطهران وتداعياتها المحتملة على لبنان

من المتوقع أن يقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، إحاطة إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» بشأن العناصر الرئيسية للاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وتداعياته المحتملة على لبنان.

وبحسب ما أوردته صحيفة «هآرتس»، ستتضمن الإحاطة تفاصيل الاتصال الأخير بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى القيود المحتملة التي قد يفرضها الاتفاق على التحركات الإسرائيلية في إيران ولبنان.

كما يُنتظر أن تشمل المناقشات معلومات بشأن ترتيبات مقترحة للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، في ظل استمرار التباين بين الروايتين الأمريكية والإيرانية حول مستقبل الملف النووي، وذلك حسبما أفادته قناة «الشرق» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكد مصدر سياسي إسرائيلي أن «الولايات المتحدة تُطلع تل أبيب على آخر المستجدات».

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم الأحد، أوضح المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شدد خلال محادثة جرت الليلة الماضية مع الرئيس ترامب، على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف في مواجهة التهديدات على جميع الساحات، بما في ذلك لبنان.

وزعم المصدر أن «ترامب أيدّ طلب نتنياهو بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات».

ولفت إلى أن «ترامب أوضح خلال المحادثة أنه سيتمسك بموقفه في المفاوضات بشأن مطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني، وإزالة جميع اليورانيوم المخصب من أراضيها، وأنه لن يوقع اتفاقًا نهائيًا دون قبول هذه الشروط».