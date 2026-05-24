اعتداء نزلاء على موظفين بسجن للأحداث في هامبورج شمالي ألمانيا

أعلنت وزارة العدل المحلية في ولاية هامبورج شمالي ألمانيا أنه يُعْتَقَد أن ثلاثة سجناء في سجن للمحكومين الأحداث اعتدوا على ثلاثة من موظفي المنشأة، مما أسفر عن إصابة اثنين منهم بجروح.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة لم تكن محاولة للهروب وذلك وفقا للمعلومات الأولية المتوفرة حتى الآن. وقد حدثت هذه الواقعة أمس السبت في جزيرة هانوفرزاند الواقعة في نهر إلبه.

وبحسب التفاصيل، قام السجناء أولاً باحتجاز أحد الموظفين لعدة دقائق داخل غرفة للمعدات (مخزن المواد) وسرقوا منه مفتاحاً، مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة. واستخدم أحد السجناء المفتاح للانتقال إلى قسم آخر في السجن، حيث استوقفه هناك أفراد أمن آخرون.

وتابعت الوزارة أن الاعتداء أسفر عن إصابة موظف آخر في السجن بجروح خطيرة؛ نُقل على إثرها إلى المستشفى، ومن المتوقع أن يغادره اليوم الأحد. وتُعد هذه المنشأة السجن المركزي للأحداث في المدينة.

من جانبها، أفادت الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى بأن الواقعة تمثلت في مشاجرة قصيرة، جرى "السيطرة عليها وتسويتها داخلياً من قِبل إدارة السجن" قبل وصول قوات الشرطة. وأكدت وزارة العدل في هامبورج أنه سيتم إحالة القضية إلى الادعاء العام، مشيرة إلى أنه جرى نقل اثنين من السجناء إلى منشأة أخرى عقب الحادثة، على أن يتم نقل السجين الثالث اليوم.

ويقع سجن هانؤفرزاند في جزيرة تحمل الاسم نفسه تابعة لولاية سكسونيا السفلى في نهر إلبه، وتُعرف أيضاً باسم "جزيرة السجن". ويخضع سجن الأحداث هذا لإدارة ولاية هامبورج رغم وقوعه جغرافيّاً ضمن أراضي ولاية سكسونيا السفلى. ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنشأة، يضم السجن 176 مكاناً للاحتجاز و20 مكاناً للحبس التأديبي (العزل)، وأكدت الوزارة أن النزلاء في هذه المنشأة هم من الذكور فقط.

يُذكر أن سجن هانؤفرزاند كان يضم حتى شهر يناير الماضي المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، والمعروف باسمه المستعار "وايت تايجر"، والذي يُشتبه في أنه أجبر أطفالاً عبر الإنترنت على ممارسة العنف. وقد جرى نقله من هذه المنشأة إلى سجن احتياطي في هامبورج قبل بدء محاكمته.