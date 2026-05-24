ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة حال استقلالها السيارة قيادته بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على سائق سيارة "ميكروباص" تحرش بطالبة حال استقلالها السيارة قيادته في الإسكندرية.



رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور مدعوم بصور بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تحرش قائد سيارة أجرة "ميكروباص بفتاة حال إستقلالها السيارة قيادته بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات بالواقعة، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز)، بسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 مايو الجارى أثناء إستقلال كريمته (طالبة - سن 17) سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة قام قائدها بالتحرش بها.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص "سارية التراخيص" وقائدها مرتكب الواقعة (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية.