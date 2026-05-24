سلطات الاحتلال تفرج عن أسيرين من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن أسيرين من قطاع غزة بعد أسابيع من احتجازهما في سجن "سديه تيمان"، وسط استمرار عمليات الإفراج المحدودة عن معتقلين من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن الأسيرين المفرج عنهما هما ياسر خليل محمد نصار (56 عامًا) من سكان بيت لاهيا، والذي اعتُقل من منطقة رفح شرق الشاكوش وقضى 35 يومًا في سجن "سديه تيمان"، وفق وكالة سند.

وأفرج الاحتلال أيضا عن أحمد شحادة عبدالله زعرب (27 عامًا) من سكان خانيونس، الذي اعتُقل من منطقة دوار بني سهيلا وأمضى 40 يومًا في السجن ذاته.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى أن الأسرى المحررين يخضعون فور وصولهم لفحوصات طبية شاملة لتقييم أوضاعهم الصحية بعد الإفراج عنهم.

وأشارت المصادر إلى أن غالبية الأسرى المحررين يعانون من تعب شديد وحالات هزال نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، فيما جرى تحويل بعضهم إلى أقسام متخصصة لتلقي العلاج من إصابات وأمراض تفاقمت خلال فترة الاعتقال.

وبحسب بيانات هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فقد تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال 9600 أسير، بينهم نحو 1250 معتقلًا من قطاع غزة مصنفين "كمقاتلين غير شرعيين"، إضافة إلى 90 أسيرة ونحو 350 طفلًا.

وأظهرت البيانات أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 3532 معتقلًا، وسط استمرار سياسة الاعتقال الإداري دون توجيه لوائح اتهام رسمية بحقهم.