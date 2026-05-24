صحة غزة: النقص الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية يهدد حياة آلاف المرضى

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، من أن «التدهور الخطير في أصناف الأدوية والمستهلكات الطبية، يُفاقم وبشكل يهدد حياة الآلاف من المرضى».

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، أن 250 مريضًا بالفشل الكلوي قد يُحرمون من جلسات الغسيل بسبب عدم توفر محلول Bibag.

وأشارت إلى أن «8 أطفال ممن يُعانون من الفشل الكلوي ستتوقف جلسات الغسيل لهم؛ بسبب عدم توفر الفلاتر».

وذكرت أن «عدم توفر حقن الأنسولين الخاصة بمرضى السكر، يزيد من تعقيدات الحالة الصحية لـ11 ألف مريض سكر في غزة».

ولفتت إلى أن «110 من مرضى الهيموفيليا بدون علاج VACTOR يضعهم أمام حالة مضاعفة من الألم اليومي».

وناشدت الوزارة في ختام بيانها - وبشكل عاجل - الجهات المعنية كافة، تعزيز قوائم الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية.