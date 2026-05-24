حالة الطوارئ في كاليفورنيا بسبب خطر تسرب مادة كيميائية سامة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسوم حالة الطوارئ في مقاطعة أورنج في الولاية بسبب خطر تسرب مواد كيميائية سامة في منشأة صناعية في المنطقة.



وأضاف الحاكم في منشور على موقع "إكس"، يوم السبت، أن السلطات تقدم الدعم للسكان وتساعد السلطات المحلية في التعامل مع الحادث.



يذكر أن سلطات كاليفورنيا قامت بإجلاء 40 ألف شخص من المنطقة بسبب خطر تسرب أو انفجار حاويات تحتوي على مادة كيميائية خطيرة في منشأة تابعة لشركة GKN Aerospace Transparency.

ويشار إلى أن هيئات الطوارئ تعمل منذ 21 مايو الجاري على تفادي انفجار الحاوية التي تتضمن ميثاكريلات الميثيل، المادة المستخدمة في صناعة أنواع معينة من المبلمرات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حاويات المنشأة تتعرض لارتفاع درجة الحرارة، ما قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب أكثر من 2.6 ألف لتر من هذه المادة السريعة الاشتعال، والتي تتسبب أيضا بتبخرات خطيرة بالنسبة للإنسان.