روما يحسم بطاقة دوري الأبطال بثنائية أمام فيرونا بقيادة مالين والشعراوي

حسم روما تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعدما حقق فوزاً مهماً على حساب فيرونا بهدفين دون رد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ودخل روما اللقاء وهو يعلم أن الفوز سيضمن له إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، رغم الغيابات العديدة التي ضربت الفريق، أبرزها ويسلي للإيقاف، إلى جانب إصابات إيفان نديكا، ولورينزو بيليجريني، وبرايان سرقسطة، وإيفان فيرجسون.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة، حيث هدد كيرون بوي مرمى روما مبكراً، بينما رد برايان كريستانتي بتسديدة مرت بجوار القائم.

وظهر باولو ديبالا لاحقاً بتسديدة ثابتة رائعة، لكن حارس فيرونا لورينزو مونتيبو تألق وأبعد الكرة بصعوبة من تحت العارضة، قبل أن ينقذ ميل سفيلار فرصة خطيرة لفيرونا في نهاية الشوط الأول بعد انفراد كامل من بوي.

وتغيرت المباراة في الشوط الثاني بعدما تلقى نيكولاس فالنتيني البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله على ديبالا، ليكمل فيرونا المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد دقائق قليلة، احتسبت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح روما بسبب لمسة يد داخل المنطقة. وتقدم دونييل مالين لتنفيذ الركلة، لكن مونتيبو تصدى لها، قبل أن يعود المهاجم الهولندي ويسجل من المتابعة بعد تمريرة من ديبالا، مانحاً فريقه هدف التقدم.

واستمر ضغط روما بعد الهدف، حيث أهدر مالين أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، بينما واصل مونتيبو تألقه أمام محاولات ديبالا وماتياس سولي.

وفي الوقت بدل الضائع، أطلق ستيفان الشعراوي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثاني في آخر مباراة له بقميص روما، ليؤكد عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز روما بهدفين دون رد، ليختتم الفريق موسمه بنجاح كبير ويضمن المشاركة في البطولة القارية الأهم الموسم المقبل.