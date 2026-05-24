قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق النووي الإيراني الذي طرحه ووقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما وفريق إدارته من أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة على الإطلاق.

وأضاف عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال: «لقد كان طريقًا مباشرًا لإيران لتطوير سلاح نووي. أما الصفقة التي تتفاوض عليها إدارة ترامب حاليًا مع إيران، فالأمر مختلف تمامًا، بل على العكس تمامًا».

وتابع: «المفاوضات تجري بشكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت ممثليّ بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق، فالوقت في صالحنا».

واستكمل: «سيظل الحصار ساريًا ونافذًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده وتوقيعه. يجب على كلا الجانبين التريث والتأكد من صحة الاتفاق. لا مجال للخطأ!».

وصرح ترامب: «علاقتنا مع إيران تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية.. مع ذلك، يجب أن يدركوا أنهم لا يستطيعون تطوير أو امتلاك سلاح أو قنبلة نووية».

وختم بالقول: «أود أن أشكر جميع دول الشرق الأوسط على دعمها وتعاونها، والذي سيتعزز أكثر بانضمامها إلى دول اتفاقيات إبراهيم التاريخية، ومن يدري، ربما ترغب إيران في الانضمام أيضًا».