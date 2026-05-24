باكستان: تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

قال وزير الخارجية ​الباكستاني إسحق دار، ‌اليوم الأحد، إن "تقدما كبيرا" أحرز في ​المفاوضات بين ​الولايات المتحدة وإيران، ⁠مما يبعث على ​التفاؤل بإمكانية ​التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة.

وفي وقت سابق ​من اليوم ​نفسه، هنأ رئيس الوزراء ‌الباكستاني ⁠شهباز شريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ما ​وصفها ​بأنها "جهود ⁠استثنائية" لتحقيق السلام، مؤكدا ​التزام باكستان ​بمواصلة ⁠المحادثات وأملها في استضافة الجولة ⁠القادمة ​قريبا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال الرئيس ترامب أمس السبت إنه تم التفاوض "على جزء كبير" من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق ​سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن وكالة فارس الإيرانية للأنباء نفت هذا الادعاء.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ‌الاتفاق الناشئ سيؤدي إلى إعادة فتح المضيق، وهو ممر ملاحي حيوي أدى إغلاقه إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في فبراير . ولم يذكر ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال: "يجري حاليا مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان عنها قريبا".

لكن وكالة فارس أفادت في وقت مبكر من اليوم الأحد أن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة المضيق وأن تأكيد ترامب بشأن المضيق "لا يتسق ​مع الواقع".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه ​إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور خلال تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، في حين ستتمكن إيران من بيع النفط بحرية ⁠وستجرى مفاوضات حول كبح جماح برنامج إيران النووي.

وأضاف تقرير أكسيوس نقلا عن مسئول أمريكي أن في المقابل، سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات على النفط الإيراني.

​

كما تتضمن مسودة الاتفاق التزامات من إيران بعدم السعي أبدا إلى حيازة أسلحة نووية والتفاوض بشأن تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم وإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسئولين ​أمريكيين لم تذكر اسميهما أن الاتفاق يشمل "التزاما واضحا" من جانب إيران بالتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.

ونقلت الصحيفة عن المسئولين قولهما إن تفاصيل كيفية تنازل إيران عن تلك المخزونات ستُترك لجولة لاحقة من المحادثات.

ورغم طرح ترامب أهدافا متنوعة للحرب خلال الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر، فإنه كرر مرارا أن الولايات المتحدة ضربت إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية. ونفت إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية، قائلة إن لها الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض ​المدنية.

وقالت إيران أمس السبت إنها تعمل على إبرام مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بعد أن التقى كبار مسئوليها مع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي سعى إلى لعب دور الوسيط لإنهاء الحرب.

وقال ​الجيش الباكستاني إن المفاوضات أسفرت عن تقدم "مشجع". وقال مصدران باكستانيان مشاركان في المحادثات إن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه "شامل إلى حد ما لإنهاء الحرب".

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني على منصة إكس بترامب "لجهوده الاستثنائية في ‌السعي لتحقيق السلام".

⁠

وأبلغت مصادر رويترز أن الإطار المقترح سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل: إنهاء الحرب رسميا، وحل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز، وبدء فترة 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا، يمكن تمديدها.

وقال أحد المصادر الباكستانية إنه إذا قبلت الولايات المتحدة المذكرة، فقد تجري محادثات أخرى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى يوم الجمعة.