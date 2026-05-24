شبكة إن بي سي: إطلاق نار كثيف قرب البيت الأبيض والخدمة السرية تأمر الصحفيين بالاحتماء

أفادت شبكة "إن بي سي نيوز" بسماع نحو 20 إلى 30 طلقة نارية بالقرب من البيت الأبيض، مما دفع الخدمة السرية الأمريكية إلى طلب إجلاء الصحفيين المتواجدين في الحديقة الشمالية..





وذكرت شبكة "ABC News" أن الخدمة السرية أخلت الحديقة الشمالية للبيت الأبيض مساء السبت بالتوقيت المحلي، عقب سماع ما بدا أنه إطلاق نار، فيما طُلب من الصحفيين التوجه سريعًا إلى غرفة الإيجاز الصحفي داخل البيت الأبيض.

وبحسب التقارير، سادت حالة من الاستنفار الأمني في محيط البيت الأبيض عقب الحادث، دون صدور تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن ملابساته أو وقوع إصابات.

ويأتي هذا التطور بعد نحو شهر من حادث اقتحام مسلح لعشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في فندق "واشنطن هيلتون"، وهي الفعالية التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى خلال فترتيه الرئاسيتين.

وخلال ذلك الحادث، سُمعت طلقات نارية على الهواء مباشرة، قبل أن تتدخل الخدمة السرية والقوات الأمنية وتلقي القبض على المهاجم، بينما احتمى الحضور أسفل الطاولات.



وأشارت تقارير حينها إلى أن الترجيحات الأمنية ذهبت إلى احتمال أن يكون الهجوم يستهدف اغتيال ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته.