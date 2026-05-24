توقيف 23 شخصا أثناء مظاهرات الاحتجاج في صربيا

أعلن نائب رئيس الوزراء الصربي، وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش أن الشرطة أوقفت 23 شخصا في أثناء مظاهرات الاحتجاج في العاصمة الصربية بلغراد.



وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، يوم السبت، أن داتشيتش دان الاعتداءات على أفراد الشرطة واصفا إياها بأنها "مظاهر التطرف والعنف والكراهية"، ومشيرا إلى سقوط إصابات في صفوف الشرطيين دون أن يذكر عددها.

وأكدت الداخلية الصربية عودة الهدوء إلى الشوارع واستعادة الشرطة للنظام العام.



يذكر أن العاصمة الصربية شهدت مظاهرات الاحتجاج في ساحة سلافيا بوسط المدينة، حيث تجمع المحتجون لإحياء ذكرى ضحايا الحادث المأسوي في نوفي ساد، حيث قتل 16 شخصا جراء انهيار هيكل خرساني في محطة القطارات في 1 نوفمبر عام 2024.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عدة مناطق أمام مقر البرلمان وأمام كلية القانون بجامعة بلغراد.



ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة والمفرقعات والقناني، وأضرموا النار في حاويات القمامة وقطعوا بعض الطرق.

وذكرت وزارة الداخلية الصربية أن عدد المشاركين في المظاهرات بلغ أكثر من 34 ألف شخص، بنيما قالت منظمات غير حكومية إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 100 ألف شخص.