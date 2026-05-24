أوقاف جنوب سيناء تستعد لعيد الأضحى بـ8 ساحات للصلاة وحملات نظافة وتعقيم للمساجد

تكثف مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، حملات النظافة والتعقيم داخل المساجد بجميع مدن وقرى ووديان المحافظة، حرصا على تهيئة بيوت الله لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، وإظهار المساجد بالشكل اللائق الذي يحقق الطمأنينة والخشوع للمصلين.

وقال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، أن الحملات تتضمن أعمال نظافة الشاملة داخل المساجد وساحاتها، وتعقيم دورات المياه وأماكن الوضوء، إلى جانب متابعة جاهزية المساجد والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستقبال المصلين، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء إيمانية آمنة ونظيفة.

واوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى رفع كفاءة المساجد والعناية بها طبقا لخطة الوزارة للاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير أفضل السبل لراحة المصلين.

وأكد على استمرار المتابعة الميدانية للمساجد من قبل لجان خاصة، لضمان الانتهاء من كافة الاستعدادات على أكمل وجه.

ولفت إلى أنه جرى تخصيص 102موقع لأداء صلاة العيد، بينهم 8 ساحات بواقع ساحة بكل مدينة، و 94 مسجدا على مستوى كافة المدن.