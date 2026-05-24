رئيس وزراء باكستان يشيد بالقيادة الصينية خلال زيارته لإقليم تشجيانج

التقى رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، مع وانج هاو، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في إقليم تشجيانج في مدينة هانجتشو وناقشا مسائل تتعلق بالتعاون الثنائي.

واستقبل وانج هاو رئيس الوزراء في إقليم تشجيانج.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للإنجازات التنموية الملحوظة في إقليم تشجيانج وأشاد بالقيادة المثالية للرئيس شي جين بينج، خلال فترة توليه منصب أمين لجنة الحزب الشيوعي في إقليم تشجيانج، لاسيما المفهوم القائل بأن "المياه الصافية والجبال الخضراء هي أصول لا تقدر بثمن"، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف أن التطور في إقليم تشجيانج يمثل مثالا مهما على كيفية التقدم في الحفاظ على البيئة والتنمية الخضراء والنمو الاقتصادي عالي الجودة بطريقة تعزز بعضها بعضا.

وكان شهباز شريف قد غادر أمس السبت، بلاده متوجها إلى الصين، في زيارة رسمية تستمر أربعة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي وتوسيع المشاركة الاقتصادية بين الدولتين.