إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بطريق بلبيس – العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين الـ 9 إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتقديم لهم الخدمات الطبية اللازمة.

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.