غارة إسرائيلية تستهدف مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية بلبنان وتدمره بالكامل

تعرّض مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية بلبنان لاستهداف مباشر في غارة إسرائيلية، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة للمركز، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني بأن الأضرار اقتصرت على الماديات، دون تسجيل أية إصابات في صفوف العناصر، بعدما كان قد جرى نقلهم إلى مكان آخر قبل وقوع الاستهداف، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت المديرية العامة للدفاع المدني الاعتداء الذي طال مركزًا مخصصًا للأعمال الإنسانية والإغاثية، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة التي تواجه فرقها الميدانية في مختلف المناطق.