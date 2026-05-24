انفرد النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي، برقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال المباراة الأخيرة للفريق في الموسم الحالي أمام برايتون.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام مستضيفه برايتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع برونو فيرنانديز الهدف الأول لمانشستر يونايتد في المباراة، لينفرد برقم قياسي كأكثر من صنع أهدافاً في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 21 صناعة.

وتفوق برونو فيرنانديز على كل من تييري هنري وكيفن دي بروين، صاحبي الـ20 تمريرة حاسمة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.